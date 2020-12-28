Россияне испугались биометрии от государства

Создание Единой биометрической системы (ЕБС) не поддерживает половина россиян, лишь 19 процентов граждан разместили в ней данные. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФТИ, пишет РБК.

Треть респондентов не смогли объяснить причины недоверия системе. Остальные испугались слежки государства или же не уверены в защите личных данных.

Об участии в ЕБС, работающей с 2018 года, заявили 19 процентов опрошенных. Более трети респондентов никогда не слышали о возможности сдать биометрию в банке, причем в Москве и Санкт-Петербурге таких 36 процентов, а в остальных городах-миллионниках — 28 процентов.

Два крупнейших российских города отстают и по числу зарегистрировавшихся в системе — только 14 процентов. При этом в других крупных городах показатель в два раза выше, а в селах он составляет 16 процентов.

Из тех, кто не загрузил свои биометрические данные, только каждый пятый думает о такой возможности в будущем. Большее доверие выражают люди в возрасте 18-24 и 25-34 года — 25 и 22 процента соответственно. А вот среди граждан в возрасте 35-44 лет и старше 60 ответили на вопрос отрицательно 80 и 81 процент участников опроса соответственно.

В «Ростелекоме» посетовали на большое количество мифов о биометрии, которые порождают недоверие со стороны граждан. По словам представителя компании, большая информированность приведет к тому, что количество желающих использовать ее граждан вырастет. Он заверил, что все данные хранятся в обезличенном виде, а восстановить фотографию и голос по ним невозможно.

Единая биометрическая система позволяет подтвердить личность дистанционно и получить цифровые услуги. В первую очередь ее используют банки, чтобы клиенты могли взять кредит или открыть вклад. На прошлой неделе Госдума приняла закон, который расширяет возможности ЕБС. Так, «оплатить лицом» можно будет, например, покупки в магазинах.

Ранее власти Москвы подтвердили утечку данных граждан, переболевших коронавирусом. Речь идет о сотнях тысяч человек, в сети оказались их имена, адреса и медицинская информация. В мэрии пояснили, что проблема связана с человеческим фактором.