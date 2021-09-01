Собянин рассказал о запуске системы оплаты проезда с помощью сканирования лица

Собянин: с 15 октября в метро Москвы внедрят оплату проезда с помощью лица FacePay

С 15 октября 2021 года в метро Москвы будет внедрена оплата проезда с помощью сканирования лица FacePay. Запуск системы анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Собянин выступил на втором просветительском марафоне «Новое Знание». Он рассказал, что на данный момент система работает на трех станциях метрополитена. К 15 сентября власти удвоят показатель, а полностью внедрят систему в октябре. «Так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», — заявил мэр.

Глава города также объяснил, как работает система. Горожане фотографируют себя и отправляют фото через специальное приложение в информационную транспортную систему. «И когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит "Окей, это вы, это Ваня Иванов, проходи", и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты "Тройка", как вы хотите», — пояснил Собянин.

О появлении оплаты проезда с помощью сканирования лица в январе 2021 года рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. К тому моменту власти протестировали две тысячи успешных проходов.