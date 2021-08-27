Москва побила новый рекорд в метро

Стала известна станция метрополитена, на которой появится длиннейший в столице России эскалатор. Подъемник, который побъет в Москве новый рекорд, установят в рамках строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил мэр Сергей Собянин, опубликовав ролик о крупном транспортном проекте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Длиннейший эскалатор в Москве появится на станции БКЛ «Марьина Роща» и составит 130 метров. Сейчас абсолютным лидером является подъемник на «Парке Победы» (около 127 метров).

«Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию. "Марьина Роща" (глубиной в 70 метров) войдет в состав крупного транспортного узла с пересадками на салатовую линию и МЦД-2. Все работы планируем закончить в следующем году», — анонсировал Собянин в соцсети.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией. Новое кольцо соединит действующие и запланированные на будущее радиальные линии на расстоянии до десяти километров. С БКЛ жители столицы смогут пересаживаться на другие ветки метро, МЦК, МЦД. Уже запущены для пассажиров 12 станций Большой кольцевой линии, до конца 2021 года откроют еще десять, добавили в мэрии.