Назван процент благоустройства Москвы

На август 2021 года в Москве привели в порядок и благоустроили по современным требованиям лишь 420 из семи тысяч улиц. Такие данные о ремонте общественных пространств столицы в 2021 году назвал руководитель департамента капитального ремонта мэрии Москвы Алексей Елисеев, передает «Интерфакс».

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По информации чиновника, в Москве благоустроено лишь шесть процентов улиц. За последние годы облагородили различные пространства протяженностью 369,5 километра и площадью почти 2,6 тысячи гектаров. До конца текущего года ремонт пройдет еще на 20 улицах, подчеркнул Елисеев, большая часть работ придется на исторический центр столицы.

«В других мегаполисах сегодня нет такой истории с благоустройством общественных пространств, Москва уникальна. Горожане осознали, что экономический и социальный эффект от благоустройства — нарастающий. Жители начинают чувствовать изменения через 9-11 месяцев после окончания стройки. Данные приводятся в исследовании Boston Consulting Group, с которой мы работали, и Москва это почувствовала», — подчеркнул руководитель департамента.

Ранее мэр Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» прокомментировал расхожее мнение, что «вся страна кормит Москву, москвичи жируют, потому что туда идут все доходы». Глава столицы отметил, что большую часть налогов мегаполис перечисляет в федеральный бюджет, которых хватает на 60 процентов всех трансферов регионам страны.