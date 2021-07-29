Названа новая причина бесконечной смены плитки в Москве

Москвичам назвали новую причину частой смены тротуарной плитки и бордюров в столице. Бесконечно ремонтировать пешеходные участки в городе приходится из-за вмешательства бизнеса, заявил изданию «Вечерняя Москва» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По словам чиновника, в столице постоянно выходят на рынок новые компании. Предприниматели обращаются в администрацию для подключения офисов к инженерным коммуникациям, скрытым под тротуарами, которые приходится разбирать по каждому запросу.

«Мы должны понимать, что Москва — живой организм. Развитие города идет непрерывно вместе с экономикой. Снимая плитку, безусловно, нужно снять и кусок бордюрного камня, чтобы выполнить работы. Проходит несколько дней, и все уже стоит на месте», — пояснил Бирюков. Заммэра добавил, что новая плитка на улицах столицы более долговечна и экологична, если сравнивать ее с асфальтом. Около десяти лет назад из-за аналогичных подключений предприятий тротуары были изуродованы множеством заплаток.

В 2019 году Петр Бирюков объяснял постоянную замену плитки тем, что ее некачественно укладывают дорожники. Бракоделов заставляют перекладывать тротуары, в том числе за свой счет, в ущерб всем участникам движения и особенно — пешеходам.

