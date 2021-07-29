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Певица Лада Дэнс оценила районы Москвы

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Фото: @lada_dance_official

Российская певица Лада Дэнс назвала любимые и нелюбимый районы Москвы. Своим мнением артистка поделилась с изданием «Москвич Mag».

Певица предпочитает проводить время в центре столицы в районе Чистых прудов, где владеет квартирой. Среди фаворитов оказались и Патриаршие пруды. Однако Дэнс обратила внимание на изменение в облике района, который в последнее время «подпортился».

Отрицательную оценку со стороны артистки получили спальные и промышленные районы. Дэнс не понравилась их архитектура и экологическая обстановка. «Там и дома некрасивые, и экология плохая, и как-то непонятно — это столица или какой-то из российских технических городов. Москва такая разная. Немножко выезжаешь из центра, и ты уже как будто не в Москве, а в регионе. Это, конечно, мне совсем не нравится», — отметила певица.

В июне 2021 года об облике столицы высказалась звезда российских сериалов Олеся Железняк. Она раскритиковала плотную застройку города и поделилась воспоминаниями о детстве. Актриса выросла в районе Новогиреево, где находился пруд, однако теперь на его месте стоят гаражи.

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