Розенбаум восхитился граффити в городах

Российский певец Александр Розенбаум восхитился работами граффити-художников, которые расписывают здания в городах. По словам музыканта, подобное творчество способно менять облик улиц. Своим мнением музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

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Розенбаум заявил, что в обществе не существует проблемы того, как разные поколения смотрят на настоящее искусство. В мире есть такие вещи, которые притягивают людей разных возрастов, считает музыкант. К ним он отнес граффити. Одними из лучших примеров подобного творчества Розенбаум назвал портреты поэта Даниила Хармса на фасаде дома в Санкт-Петербурге и писателя Михаила Булгакова в Москве.

По словам музыканта, настенные изображения могут сделать города более современными. «Талантливым людям порой удается вдохнуть новую жизнь в старые привычные образы улиц. Они создают декорации из сказок, придавая традиционной музыке неухоженных дворов современную интонацию и используя для этого новые гармонические решения. В городах нашей страны много настенного художества, не всегда вызывающего восторг окружающих... Но есть настоящие глубокие работы, которые дарят радость при встрече с нарисованным сочными красками детством...» — пояснил Розенбаум.

Ранее Розенбаум раскритиковал посвященный шаверме памятник, который появился на фасаде здания в Санкт-Петербурге. Музыкант увидел в работе схожесть с монументом на Мамаевом кургане в Волгограде, где в Зале воинской славы стоит скульптура руки, держащей факел Вечного огня. Певец пообещал бороться с подобным творчеством и призвал инициаторов «думать головой, а не руководствоваться хайпом с приколами».

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