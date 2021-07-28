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Актриса Алена Яковлева рассказала о жизни в легендарной квартире

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Алена Яковлева
Алена Яковлева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала, что проживает в московской квартире, с которой связаны две легенды. Подробностями актриса поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

С 2000 года Яковлева проживает в Дегтярном переулке в Тверском районе столицы. Она владеет квартирой в доходном доме 1903 года. По ее словам, здание неоднократно пытались снести. С жильем актрисы связаны две истории. «В моей квартире когда-то жил знаменитый врач-психиатр Кащенко. И, по легенде, там удавился его внук. А по другой легенде, там жила некая оперная дива», — поделилась Яковлева.

В разговоре артистка отметила, что родилась в столице и является москвичкой в четвертом поколении. Некоторое время она с семьей проживала на проспекте Мира, а затем на Кутузовском проспекте. После актриса переехала на Садовую-Триумфальную улицу и некоторое время жила в Грохольском переулке.

В апреле 2021 года актриса Светлана Пермякова высказалась о высокой стоимости жилья в Москве. Она отметила, что переехала в новую трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, однако оформила недвижимость в ипотеку. Актриса добавила, что «жизнь в столице нашей родины дорогая, как и недвижимость в ней».

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