Звезда «Папиных дочек» рассказала о прописанной в квартире парикмахерше

Российская актриса Ольга Волкова, известная в том числе по роли бабушки в комедийном сериале «Папины дочки», рассказала, как прописала у себя в квартире свою парикмахершу. Подробностями истории артистка поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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Два года назад звезда сериала познакомилась с мастером по волосам в парикмахерской. Салон располагался в доме, где Волкова владеет квартирой. Она узнала, что уроженка Киргизии находилась в тяжелом положении — «бедствовала и снимала какие-то углы». Тогда Волкова предложила парикмахерше поселиться в свободной комнате ее квартиры и прописаться там. По словам актрисы, она фактически «удочерила киргизскую девочку».

Волкова описала девушку как талантливую, потрясающую, остроумную, удивительную и совершенно сказочную. Вскоре та родила дочь, которую актриса считает своей внучкой. Она также прописала в своей квартире и ребенка. На данный момент парикмахерша вместе с супругом и дочерью проживает в съемной квартире.

В апреле 2020 года о планах прописать в своей квартире нового жильца рассказал российский художник Никас Сафронов. Он предложил оформить документы знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути. По словам Сафронова, он давно дружит с артисткой и таким способом хотел помочь ей продлить вид на жительство.