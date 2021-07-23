Телеведущий Александр Олешко объяснил давний отказ от московской прописки

Российский актер и телеведущий Александр Олешко объяснил, почему отказался от прописки в Москве, когда был женат на актрисе Ольге Беловой. Артист поделился подробностями давней истории с «Московским комсомольцем».

В разговоре с изданием Олешко отметил, что во время отношений с Беловой мог прописаться в ее столичной квартире, однако не стал оформлять документы, опасаясь появления слухов. После расторжения брака актер некоторое время жил в съемных квартирах.

«Когда-то я сказал жене: "Оля, понимаешь, что бы я потом ни говорил, все равно будут считать — этот мальчик из провинции просто хотел московскую прописку. Поэтому я принципиально не буду прописываться к тебе в квартиру"», — пояснил Олешко.

В марте 2021 года про отказ от прописки в Москве рассказал российский тележурналист Андрей Малахов. Он зарегистрировался в родном городе — Апатитах Мурманской области. Свой поступок Малахов объяснил тем, что желанная в 1990-е годы прописка в столице перестала быть актуальной. Он также решил помочь родному города налогами.