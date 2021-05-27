Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVi и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки и официально стал москвичом. Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

Музыкант сделал московскую регистрацию по месту постоянного проживания, а также перенес учет своего ИП в столичной налоговой. Это стало известно из информации, опубликованной на сайте ФНС и в базе ЕГРИП.

В феврале текущего года Сергей Шнуров выступил в поддержку закона о запрете мата в соцсетях. «Я — за, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти», — объяснил рокер свою позицию касательно нового законопроекта. Он подчеркнул, что ни одному представителю власти не удавалось изъять русскую обсценную лексику из употребления на протяжении всей истории ее существования.