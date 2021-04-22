Шнуров объяснил неудачи бывших солисток «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров объяснил неудачи бывших солисток группы «Ленинград». Запись интервью с ним была опубликована на YouTube-канале «Стрелец-молодец».

Шнуров назвал отсутствие песен главной причиной провала всех исполнителей. По его словам, это касается и экс-вокалисток «Ленинграда». Рокер объяснил этот феномен на примере телепроекта «Голос».

«Вот есть программа "Голос". Людей, поющих, в России много. Чего не хватает? Песен. Если ты поешь, это десять процентов того, что нужно. Нет материала — петь нечего. Что люди могут сказать? Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот — это просто скрипка», — заявил Шнуров.

В программе музыкант вспомнил, что его коллектив «Ленинград» поднялся на пик популярности с композицией «Экспонат». У Шнурова также спросили, почему поклонники настаивали на возвращении в группу вокалистки Алисы Вокс. На это 48-летний рокер ответил, что многим нравится возвращаться в прошлое, чтобы не стареть. Однако он подчеркнул, что не в его силах что-то менять.