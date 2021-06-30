Стали известны подробности о суде экс-солистки «Ленинграда» со Шнуровым

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс решила судиться с лидером коллектива Сергеем Шнуровым из-за прав на песни. Певица потребовала от музыканта выплатить ей 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» (более известную как «Лабутены») и еще 38 хитов. Подробности о деле стали известны в материале «Комсомольской правды».

Адвокат певицы Роман Лалаян рассказал, что уже направил досудебную претензию к компаниям Шнурова ООО «ШнурОК», ЗАО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство». Он подчеркнул, что певица являлась солисткой группы, исполняла многие хиты, однако у нее возникло недовольство насчет исполнительских сборов на эти песни. Юрист потребовал указать, какими правами обладает сам Шнуров на эти хиты.

«Нам прислали договор, который подписан за две недели до выхода Алисы из группы, по отчуждению всех прав на музыкальные произведения за тысячу рублей. Сейчас мы готовым встречную претензию, чтобы нам объяснили, по какой причине был выплачен такой гонорар. К тому же тот договор был подписан только на последней странице. Как за 39 треков могли заплатить тысячу рублей?» — возмутился Лалаян.

Вокс отказалась рассказывать, почему только сейчас заявила о своих правах на песни, и подчеркнула, что планирует общаться со Шнуровым только через своего адвоката. Она отметила, что «все будет решаться исключительно в правовом поле».

Певица выступала как солистка группы с 2012 по 2016 год. За то время «Ленинград» представил такие хиты, как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу» и «Экспонат», который долгое время лидировал в хит-парадах радиостанций.