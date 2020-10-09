Алиса Вокс поведала о принуждении к мастурбации в 17 лет режиссером «Паромщицы»

Певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград», рассказала о том, как ее в 17-летнем возрасте принудил к мастурбации Максим Демченко, главный режиссер детского телесериала «ОБЖ». Об этом она рассказала в фильме «Сексуальные домогательства в России / Реальные истории жертв из мира спорта и шоу-бизнеса», опубликованном на YouTube-канале «Изнанка. Женщины».

«Я очень молодо выглядела в 17 лет, а сериал — про школьников. Я выглядела где-то на 12 или 13 лет. И сознание у меня детское было совершенно», — объяснила она.

Материалы по теме Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие Не заказали, а подарил Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось

Артистка поведала, что принимала участие в съемках молодежного телесериала «ОБЖ». Режиссер, которому тогда было более 40 лет, пригласил ее и коллег по проекту к себе на дачу. Мать Вокс согласилась, посчитав, что кинематографист сделает ее дочь звездой.

«Закончилось все тем, что этот человек, придушивая меня подушкой, заставил меня удовлетворять его вручную. Это было ужасно», — заявила Вокс.

«Он, провожая меня в комнату, лег рядом, и говорит: "Ну ты же можешь меня приласкать". Это было так отвратительно. И опять это ощущение скованности, ужаса и безысходности — ну куда ты ночью с дачи побежишь? Что ты будешь делать?» — вспомнила исполнительница.

Вокс добавила, что режиссер уснул с ней в одной кровати. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Максим Демченко — режиссер фильмов «Крутой», «Однажды преступив черту», «Мой белый и пушистый», «Спешите любить», «Ура! Каникулы!» Он также принимал участие в съемках сериалов «Доктор Рихтер» и «Паромщица».