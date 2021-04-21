Сергей Шнуров объяснил причины нападок на Басту и Полину Гагарину

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причины нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Музыкант рассказал, что начал конфликтовать с коллегами, когда они все стали принимать участие в шоу «Голос». Таким образом он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.

«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка», — отметил Шнуров. Он добавил, что Гагариной тоже «прилетело», так как она неудачно сидела между ним и Бастой, а также пыталась помирить артистов.

По словам музыканта, конфликты звезд хорошо сказались на «Голосе». «Рейтинг подрос. Интересно смотреть. На благости смотреть неинтересно», — отметил лидер «Ленинграда».

В прошлом году Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда».