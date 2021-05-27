Россиянам разъяснили правила прописки родственников в ипотечных квартирах

Российские банки порой пытаются ограничить заемщикам возможность регистрации родственников в ипотечных квартирах. Такие условия договора об ипотеке ничтожны, заявила «Аргументам и фактам» юрист Мария Железнова.

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По словам эксперта, бывают ситуации, когда банки препятствуют регистрации в залоговой квартире людей, не являющихся заемщиками. Но по закону физическое лицо (залогодатель, то есть заемщик) вправе использовать квартиру по своему усмотрению. Ограничение только одно — он не может продать, подарить или другим способом отчуждать жилье без получения согласия кредитора, то есть банка.

Таким образом, в ипотечном жилье может прописаться как сам собственник, так и его дети и близкие родственники, пояснила юрист. Уведомлять банк при этом необязательно. «Однако в договор об ипотеке кредитные организации часто включают условие о необходимости получения согласия на регистрацию какого-либо лица в объекте недвижимости, который находится под обременением. Обращайте внимание на это условие в договоре, поскольку оно является ограничением права собственника на использование жилья», — посоветовала эксперт. Железняк рекомендовала не подписывать такое договор, либо добиваться смягчения условий.

Ранее в мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания. По новым правилам, гражданин может подать заявление о получении прописки онлайн через портал госуслуг. После одобрения заявки человеку необходимо явиться лично в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт. Временную регистрацию теперь возможно оформить полностью дистанционно через госуслуги, а свидетельство получить по почте.

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