Российская актриса рассказала о завладевшей имуществом отца женщине

Российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о возлюбленной покойного отца, которая завладела его имуществом. Артистка раскрыла подробности семейной истории в эфире программы «Судьба человека». Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

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В разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым Веденеева пояснила, что после смерти матери она купила отцу Вениамину Веденееву квартиру в Москве и хотела, чтобы он переехал туда. Однако вскоре у него появилась другая возлюбленная, и он отказался от переезда. Изначально произошедшее обрадовало актрису. «Я подумала, что любовь случается в любом возрасте», — отметила Веденеева.

В результате истории женщина получила недвижимость отца телеведущей. «Она сделала очень много подлостей. Она выписала моего брата из квартиры. Продала эту квартиру», — пояснила Веденеева. Позже женщина увезла Веденеева загород и не сообщила родственникам о его смерти.

В сентябре 2020 года вдова советского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала о хищении его имущества. Она обвинила в произошедшем актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина. Вскоре супругов задержали и предъявили обвинение в мошенничестве. В итоге суд встал на сторону наследников актера и признал сделки с его недвижимостью недействительными.