Актрису из фильма «Брат» выгнали из квартиры и вынудили спать в подъезде

Приемные сыновья 89-летней актрисы Лидии Доротенко выгнали ее из собственной квартиры в Санкт-Петербурге, вынудив спать в подъезде. Об этом полиции рассказали очевидцы случившегося, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал правоохранителям охранник дома, где живет женщина, у нее регулярно происходят конфликты со своими наследниками, однако писать заявление в полицию она отказывается.

«Я ей говорю: "Иди ты к участковому, пиши заявление. — Жалко, жалко, жалко"», — заявил охранник. Он добавил, что нередко становился свидетелем случаев, когда Доротенко приходилось ночевать у подруги.

Лидия Доротенко родилась 18 августа 1931 года. Она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, в числе которых «Полосатый рейс», «Брат», «Мы из будущего» и «Улица разбитых фонарей». Кроме того, она более 50 лет проработала ассистентом по актерам и бригадиром массовки.

Ранее стало известно, что российскую актрису из сериала «Глухарь» Людмилу Халилуллину задержали по подозрению в краже в Москве. Она нашла на улице потерянную банковскую карточку и решила потратить чужие средства.