Актриса Виктория Толстоганова вспомнила о детской травме из-за английского языка

Российская актриса Виктория Толстоганова вспомнила о своей детской травме, связанной с изучением английского языка. В эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» она рассказала, что все еще не может преодолеть психологический барьер.

По словам артистки, ее мать — переводчик с английского языка, однако сама она так и не выучила его. «Я у мамы спрашивала, почему я не знаю язык, а она говорит, что я не хотела. Ничего себе объяснение», — отметила актриса, добавив, что это стало для нее травмой.

Толстоганова призналась, что старается учить английские тексты перед съемками, однако после команды режиссера на съемочной площадке мозг будто все блокирует.

«Мне подсказывали все на площадке, я казалась себе тупейшей. И после этого я взяла себе педагога», — заключила артистка.

Виктория Толстоганова играла в различных театральных постановках, снимается в кино. Она известна по ролям в сериалах «Грозовые ворота», «Палач», «Чики», «Медиатор», а также фильмах «Высота 89», «Снежный ангел», «Движение вверх».