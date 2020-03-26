Российская соцсеть запустила приложение для находящихся на карантине

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение «Дома — это ОК» для граждан, которые находятся на самоизоляции и карантине в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
В приложении опубликованы анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр в социальной сети и другой контент, который поможет провести время. Список постоянно обновляется. «Новый сервис поможет не только найти развлечение на вечер или выходной, но и внести в распорядок дня время на отдых», — отмечается в пресс-релизе.
Сервис также позволяет получить доступ к официальным ресурсам, на которых публикуется информация о распространении коронавируса.
19 марта «Одноклассники» запустили раздел с онлайн-экскурсиями по крупнейшим российским музеям, которые закрылись на карантин из-за распространения коронавируса. Отправиться на виртуальную прогулку можно, посетив портал «Мы в музей», который «Одноклассники» запустили в прошлом году, или видеоплатформу самой соцсети, указав хештеги #культурнаявесна и #мывмузей. При этом для просмотра онлайн-экскурсии быть зарегистрированным в «Одноклассниках» необязательно.
По данным на 26 марта, в стране зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения