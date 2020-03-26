Российская соцсеть запустила приложение для находящихся на карантине

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение «Дома — это ОК» для граждан, которые находятся на самоизоляции и карантине в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В приложении опубликованы анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр в социальной сети и другой контент, который поможет провести время. Список постоянно обновляется. «Новый сервис поможет не только найти развлечение на вечер или выходной, но и внести в распорядок дня время на отдых», — отмечается в пресс-релизе.

Сервис также позволяет получить доступ к официальным ресурсам, на которых публикуется информация о распространении коронавируса.

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19 марта «Одноклассники» запустили раздел с онлайн-экскурсиями по крупнейшим российским музеям, которые закрылись на карантин из-за распространения коронавируса. Отправиться на виртуальную прогулку можно, посетив портал «Мы в музей», который «Одноклассники» запустили в прошлом году, или видеоплатформу самой соцсети, указав хештеги #культурнаявесна и #мывмузей. При этом для просмотра онлайн-экскурсии быть зарегистрированным в «Одноклассниках» необязательно.

По данным на 26 марта, в стране зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

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