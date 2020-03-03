Российская соцсеть научилась восстанавливать доступ по фото

Российская соцсеть «Одноклассники» научилась восстанавливать доступ к аккаунту по фотографии пользователя. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом «Одноклассники» стали первой соцсетью, запустившей подобную функцию. В основе сервиса — технология по определению лиц на базе нейросетей, которая принимает решение по восстановлению доступа. Новая функция позволит пройти процесс восстановления за считаные минуты, без заявки в службу поддержки и переписки с оператором. Фотографии используются только для идентификации и не попадают на страницу пользователя в соцсети.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля соцсеть предложит восстановить доступ по электронной почте или телефону. Если ни один способ пользователю недоступен, а в профиле имеются фотографии, подходящие для идентификации, система предложит восстановить доступ по фото.

Новый сервис будет полезен пользователям, у которых нет возможности получить код восстановления по почте или СМС. Юзеры часто забывают пароли и не могут восстановить доступ, им приходится дублировать профили и терять личную информацию, отмечают в «Одноклассниках».

В настоящее время технология доступна в мобильном приложении для Android. В течение нескольких месяцев восстановление по фото появится и у пользователей iOS-приложения.

В январе «Одноклассники» запустили новый формат рекламных спецпроектов. Пользователи смогут создать персонализированные стикеры от брендов со своим лицом.

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