Российская социальная сеть запустила анимированные обложки

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске анимированных обложек на музыкальной витрине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что анимированные обложки — новый формат продвижения музыкальных релизов, который теперь будет доступен в веб-версии. Баннеры с анимацией собирают в два раза больше кликов пользователей, чем статическая обложка.

Такие обложки могут вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста. Социальная сеть планирует делать анимированные обложки, чтобы анонсировать релизы артистов. Также музыканты и лейблы могут самостоятельно предлагать «Одноклассникам» короткие видеоролики, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров.

Одной из первых анимированные обложки опробовала певица Zivert. 14 февраля у исполнительницы вышел новый трек «ЯТЛ»: «Одноклассники» разместили композицию на музыкальной витрине и сделали для нее анимированный баннер, на котором Zivert отправляла пользователям воздушный поцелуй.

«Одноклассники» активно развивают свой музыкальный сервис. Так, в 2019 году социальная сеть обновила «Музыку» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях OK на iOS и Android. Новый сервис получил улучшенную технологию персональных рекомендаций, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию. Кроме этого, пользователи с помощью алгоритма рекомендаций могут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку. Теперь после добавления песни в свой плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций с учетом степени их совпадения с изначально добавленной песней.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили новый формат рекламных спецпроектов. Пользователи смогут создать персонализированные стикеры от брендов со своим лицом.

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