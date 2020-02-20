Интернет и СМИ
 
Последние новости
Турция пошла в наступление в Идлибе
Гигантский самолет разрезали на кусочки ради сувениров
Сябитова нашла опасность в секс-подарках для мужчин на 23 февраля
На Украине сократили список погибших на Евромайдане
В США раскрыли преимущества Су-35 над F-15EX
Складной Samsung Galaxy Z Flip признали пылесборником
В российской воинской части смартфоны солдат прибили к доске позора
Москвич незаконно прорубил окна в бетонной стене дома
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Кремль отреагировал на инцидент с американским и российским броневиками в Сирии
Новости партнеров

Российская социальная сеть запустила анимированные обложки

Перейти в «Мою Ленту»

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске анимированных обложек на музыкальной витрине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что анимированные обложки — новый формат продвижения музыкальных релизов, который теперь будет доступен в веб-версии. Баннеры с анимацией собирают в два раза больше кликов пользователей, чем статическая обложка.

Такие обложки могут вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста. Социальная сеть планирует делать анимированные обложки, чтобы анонсировать релизы артистов. Также музыканты и лейблы могут самостоятельно предлагать «Одноклассникам» короткие видеоролики, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров.

Одной из первых анимированные обложки опробовала певица Zivert. 14 февраля у исполнительницы вышел новый трек «ЯТЛ»: «Одноклассники» разместили композицию на музыкальной витрине и сделали для нее анимированный баннер, на котором Zivert отправляла пользователям воздушный поцелуй. 

«Одноклассники» активно развивают свой музыкальный сервис. Так, в 2019 году социальная сеть обновила «Музыку» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях OK на iOS и Android. Новый сервис получил улучшенную технологию персональных рекомендаций, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию. Кроме этого, пользователи с помощью алгоритма рекомендаций могут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку. Теперь после добавления песни в свой плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций с учетом степени их совпадения с изначально добавленной песней.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили новый формат рекламных спецпроектов. Пользователи смогут создать персонализированные стикеры от брендов со своим лицом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Одноклассники» предложили создать стикеры со своим лицом
Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм, сериал и песню года
«ВКонтакте» и «Одноклассники» ужесточили лимит на бесплатную музыку
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:05Сегодня

«Эту миссию на меня возложил сам господь»

Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
15:10Сегодня

Сябитова нашла опасность в секс-подарках для мужчин на 23 февраля

13:33Сегодня

Путин оценил мем про правительство России

12:18Сегодня

Россиянин на Mercedes сбил журналиста при попытке взять интервью

Интернет и СМИ00:04 9 февраля

«Мы кормимся смертью»

Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
10:56Сегодня

Опубликовано фото Дмитрия Диброва из больницы

10:00Сегодня

Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт

08:02Сегодня

Бургер с плесенью вызвал отвращение у любителей фастфуда

Интернет и СМИ00:01 3 февраля

«Мы не прощаем. Ждите»

Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
06:03Сегодня

Россияне прошли тест на распущенность и поделились результатами

20:5919 февраля

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

20:2519 февраля

Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян

Россия
Найдено решение для молящихся на московских улицах мусульман
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Кадыров записал мотивационный ролик в спортзале и посвятил его судьбе
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Вторая сбежавшая из карантина по коронавирусу россиянка вернулась в больницу
Все материалы
Мир
Рядом с трупом расстрелявшего людей в Германии нашли тело его матери
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Российский генерал объяснил стычки с американскими военными в Сирии
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Еще одна страна сообщила о первой смерти от коронавируса
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В Турции рассказали о возможной встрече Путина и Эрдогана
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский осудил украинцев
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
На Украине провели молебен против приезда эвакуированных из Китая
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Украинский депутат предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Названы самые дорогие компании российского интернета
Facebook обвинили в утаивании девяти миллиардов долларов от налоговой
Любителей советского наследия оставили без холодильников
Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода «Роскосмоса»
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший министр здравоохранения российского региона найден мертвым
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков
Все материалы
Наука и техника
Названо лекарство против коронавируса
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint
Раскрыта угроза «безопасной» пластиковой посуды
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео
Расплескалась синева
Разгром «Челси» и долгожданная победа «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
Названа сборная 26-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Из Сибири без любви
Сенцов, «Дау» и чеченские геи: 20 главных премьер Берлинского фестиваля
Умер актер из «Гладиатора»
Долгая счастливая смерть
Как комедийный сериал дает ответы на вечные вопросы жизни и Вселенной
В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Небольшой куш
Пацаны, трава и олигархи: Гай Ричи по старой памяти хулиганит в «Джентльменах»
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Мистическое трехметровое существо посеяло панику возле аэропорта
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Женщина согласилась выносить и родить своего внука
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Учительница изменила мужу с заключенным и села в тюрьму
Все материалы
Nissan предупредил об остановке производства автомобилей по всему миру
Главные модели в истории марки Holden
Экзотические машины из Австралии, которых нам будет не хватать
Lada Granta получила 117-сильный мотор
Изучаем новый Solaris на заводе Hyundai
Максимально короткий репортаж об обновлении и производстве Hyundai Solaris
Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda
Самые дорогие аукционные машины начала года
Февральские торги: выдающие автомобили и их невероятные цены
Появились подробности о платформе и моторах нового Kia Sorento
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
Дачный ответ
Как фотографии российской глубинки покорили мир
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы