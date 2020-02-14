Найден способ спасти россиян от назойливых детей

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с телеканалом «МУЛЬТ» запустили приложение с детским контентом «Время в подарок». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 февраля.

Приложение поспособствует спасению российских родителей от назойливых детей в День святого Валентина. Семейные пары найдут время для себя, пока ребенок смотрит любимые мультфильмы.

«Всего в приложении "Время в подарок" есть двенадцать мультсериалов, из каждого для пользователей ОК будут доступны по 4 серии. Кроме этого, в приложении "Время в подарок" в разделе для детей 4-5 лет и 6-7 лет встроены несколько развивающих игр от игровой платформы ОК», — указано в сообщении.

В январе соцсеть «Одноклассники» запустила новый формат рекламных спецпроектов. Пользователи смогут создать персонализированные стикеры от брендов со своим лицом. Они будут отрисованы по фотографии с помощью нейросети. Чтобы создать собственный стикерпак, необходимо воспользоваться специальным приложением, куда можно загрузить фотографию. Там же можно будет отредактировать овал лица, прическу и аксессуары.

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