Российская соцсеть установила рекорд в Новый год

Российская социальная сеть «Одноклассники» зарегистрировала рекордную вовлеченность пользователей во время новогодних праздников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 января.

По данным соцсети, с 30 декабря 2019-го по 1 января 2020-го юзеры отправили друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, обменялись 500 миллионами стикеров в сообщениях и посмотрели новогодние видеоролики, созданные нейросетью специально для каждого пользователя, почти полтора миллиарда раз. Эти показатели в «Одноклассниках» назвали историческим рекордом — за те же даты предыдущего года активность пользователей была в пять раз ниже.

Самыми активными признали жителей Москвы, Екатеринбурга и Краснодара — в каждом из этих регионов было отправлено более 52 миллионов подарков. Рекорд установил москвич, подаривший друзьям более 6000 презентов. Наиболее популярными оказались подарки с изображением символа 2020 года — крысы, Дедом Морозом и часами, отсчитывающими начало нового десятилетия.

Также юзеры в шесть раз чаще использовали стикеры — их аудитория выросла до 22,5 миллиона человек. Этот способ коммуникации назвали самым эмоциональным и популярным у зарегистрированных в «Одноклассниках» граждан. Также популярностью пользовались новогодние видео с мультипликационным поздравлением. Нейросеть автоматически определяла близких друзей пользователя на основе активности их взаимодействия друг с другом и создавала нативные ролики с ними в главных ролях.

В декабре пользователи российской соцсети выбрали победителей ежегодной онлайн-премии «Самый ОК!» в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция и блог. Наиболее популярными у россиян оказались фильм «Т-34», сериал «Слепая» (ТВ-3), шоу «Голос. Дети», песня Артура Пирожкова «Зацепила», трансляция боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье и трэвел-блог «Двое и алоэ».

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