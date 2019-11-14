Россиянам начнут платить за видео в соцсети

Российская соцсеть «Одноклассники» представила инструменты поддержки авторов трансляций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зрители смогут поощрять авторов платными подарками, которые можно будет конвертировать в деньги или тратить на виртуальные сервисы соцсети. Речь идет о трансляции как в веб-версии, так и в приложении OK Live.

При нажатии на кнопку «Поддержать» пользователи смогут выбрать один из платных подарков и отправить его, в том числе анонимно. Автор трансляции получает поощрение в виде виртуальной валюты соцсети ОКи, которые можно конвертировать в рубли по курсу 0.42 рубля за 1 ОК. При выводе средств пользователь может выбрать перевод на карту.

В соцсети отмечают, что новая система поощрения будет полезна как постоянным авторам и блогерам, так и пользователям, запускающим трансляцию для своих друзей.

По данным Brand Analytics, «Одноклассники» занимает первое место в рунете как видеоплатформа по объему загружаемого видео. Существенная доля в этом приходится на прямые трансляции — более 130 миллионов просмотров в сутки.

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