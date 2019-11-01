Названы любимые блюда российских веганов

Ко Всемирному дню вегана социальная сеть «Одноклассники» при помощи собственных инструментов и сервиса Brand Analytics проанализировала пищевые привычки россиян и выяснила, какие веганские рецепты пользуются наибольшей популярностью. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что из десятков тысяч рецептов, которые каждый день публикуют пользователи соцсети, 58 процентов подходят для веганов, поскольку в них нет продуктов животного происхождения.

В тройку самых популярных веганских блюд вошли гречка, пюре на воде и веганский вариант оливье. В десятку вошли также перловка, веганские щи, рисовая каша на растительном молоке и винегрет. Супы, как отмечают в «Одноклассниках», неотъемлемая часть рациона веганов.

Наибольшей популярностью пользуются четыре типа блюд: каши, салаты, картофель и супы. С помощью кластеризации данных «Одноклассники» выделили в каждой категории наиболее популярные рецепты. Например, из картофеля пользователи социальной сети предпочитают готовить пюре на воде. На втором месте находится картошка фри, а на третьем — в мундире.

Веганская версия салата оливье — самая популярная у пользователей «Одноклассников». Винегрет любят немного меньше, он занимает вторую строчку рейтинга. На третьем месте — морковь по-корейски. Самой любимой кашей россиян стала гречка. Рецептами не менее полезной овсянки пользователи делятся чуть реже. Манная, рисовая и перловая каши тоже любимы веганами.

Кроме рецептов, «Одноклассники» анализировали используемые в них ингредиенты. Сахар упоминается в половине рецептов веганских блюд, равно как и мука, перец, чеснок. Замыкают десятку укроп и томаты.

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