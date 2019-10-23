Веганка влюбилась в убийцу животных и вышла за него замуж

В американском штате Вашингтон преподавательница йоги и веганка вышла замуж за охотника и рыболова. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тэнди и Митчелл Ролен (Tandi and Mitchell Rolen) познакомились 12 лет назад, когда им было по 16 лет. Спустя четыре года девушка перешла на вегетарианство, когда ее бабушка скончалась от рака. Она начала вести более здоровый образ жизни и почувствовала положительные изменения от нового типа питания.

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В январе 2015 года, через месяц после того, как Тэнди стала веганкой, Митчелл сделал ей предложение. Тем не менее, мужчина не разделял ее взглядов относительно питания. «В детстве я ела, как типичный американец — переработанные продукты и мясо при каждом приеме пищи, — рассказывает Ролен. — А потом я углубилась в тему веганства и осознала весь ужас молочной отрасли».

Американка призналась, что первое время супруг и близкие друзья не понимали ее убеждений. «Это было ужасно. Я едва не разрушила брак. Я вовремя поняла, что людей нельзя изменить, просто сказав им, что они ведут себя неправильно, — признается Тэнди. — Нужно подавать хороший пример и относиться к ним с пониманием и состраданием».

Как только она перестала давить на супруга, его мировоззрение начало меняться. Когда Тэнди забеременела, она попросила мужа растить сына веганом. Она утверждает, что не будет мешать ребенку следовать по стопам отца и охотиться. «Сейчас мой четырехмесячный сын веган, как и я, — говорит мать. — Когда он вырастет, он сам решит, стоит ли есть продукты животного происхождения. А пока он будет получать все необходимые вещества из растительных продуктов».

По обоюдной договоренности Митчелл хранит тела убитых животных в гараже. Со временем мужчина начал прислушиваться к словам супруги. Теперь он ест мясо только тех зверей, которых сам убил с помощью лука и стрел.

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