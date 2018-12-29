Веган с признательной татуировкой на лбу завоевал уважение веганов

Веган из Самары Сергей Вавилов сделал на лбу татуировку «Vegan straight edge». Он выложил портрет в своем Instagram.

Материалы по теме «Почему я больше не веган» Личный опыт: орторексия — один из самых «модных» недугов XXI века

После публикации подписчики Вавилова разделились на два лагеря. Одни восхитились поступком вегана, другие же выразили недоумение, поиронизировав над тем, что теперь ему не придется всем рассказывать о своем видении жизни. Особняком выступили другие веганы, поддержавшие своего «коллегу».

Это уже третья тату на лице Вавилова — до этого он набил изображения паутины и хищной кошки.

Straight edge — реакция на сексуальную революцию, гедонизм и другое отсутствие воздержанности. Последователи этого движения отвергают алкоголь, курение и наркотики.

24 декабря стало известно о семье веганов в Австралии, которая довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Вес девочки в 19 месяцев составлял 4,9 килограмма, при этом врачи не сумели обнаружить в организме ребенка витамина D.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!