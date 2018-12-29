Веган с признательной татуировкой на лбу завоевал уважение веганов

Веган из Самары Сергей Вавилов сделал на лбу татуировку «Vegan straight edge». Он выложил портрет в своем Instagram.
После публикации подписчики Вавилова разделились на два лагеря. Одни восхитились поступком вегана, другие же выразили недоумение, поиронизировав над тем, что теперь ему не придется всем рассказывать о своем видении жизни. Особняком выступили другие веганы, поддержавшие своего «коллегу».
Это уже третья тату на лице Вавилова — до этого он набил изображения паутины и хищной кошки.
Straight edge — реакция на сексуальную революцию, гедонизм и другое отсутствие воздержанности. Последователи этого движения отвергают алкоголь, курение и наркотики.
24 декабря стало известно о семье веганов в Австралии, которая довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Вес девочки в 19 месяцев составлял 4,9 килограмма, при этом врачи не сумели обнаружить в организме ребенка витамина D.