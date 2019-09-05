Тысячи мясоедов пожарят шашлык перед домом скандальной веганки

Мясоеды соберутся на шашлык возле дома Силлы Карден (Cilla Carden) — веганки из австралийского города Перт, которая судилась с соседом из-за запаха мяса во дворе. Об этом сообщает издание The Independent.

На организованной через Facebook встрече обещают появиться около четырех тысяч человек. Еще 9,5 тысячи выразили интерес к мероприятию. Они намерены приехать к дому Карден и пожарить шашлыки в знак протеста против судебного преследования за любовь к мясу. «Не дайте Силле разрушить старую добрую австралийскую традицию», — призывает организатор собрания.

Карден считает, что ее неверно поняли. «Эту проблему раздули сверх всякой меры, — заявила она. — Она не про веганство против мясоедения. Я уважаю право людей есть мясо и не имею ничего против шашлыка. Проблема заключалась в конфликте между соседями».

Ранее Карден утверждала, что любовь соседа к барбекю портит ей жизнь. По ее словам, из-за постоянного запаха рыбы она не может выйти на улицу. Также женщину раздражал сигаретный дым с соседнего участка и шум, который создавали играющие в баскетбол дети. Она жаловалась, что не может из-за этого спать.

В июле ее жалобу рассмотрел Верховный суд Австралии. Судья отклонил иск и призвал ее «направить свои значительные запасы энергии на решение конфликта оптимальным образом». Веганка пообещала не сдаваться и продолжить борьбу.

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