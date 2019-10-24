Мировые шедевры живописи выложили в соцсеть

Российская социальная сеть «Одноклассиники» запустила портал «Мы в музей» с виртуальными выставками и гидами по музеям.

На сайте собраны интерактивные арт-проекты, коллекции и викторины, созданные музеями России и мира. Музеи с виртуальными выставками станут доступны не выходя из дома, отмечают в социальной сети.

Каждое произведение на портале сопровождается комментарием. К озвучке аудиогидов привлекли известных артистов, телеведущих и искусствоведов: Алексея Кортнева, Игоря Верника, Гарика Сукачева, Владимира Раевского, Марину Кравец и многих других.

Из зарубежных проектов пилотным станет «Фламандские мастера», созданный совместно с Правительственным агентством по туризму Фландрии и ее столицы Брюсселя. Все самые известные полотна из бельгийских музеев имеют аудиокомментарий от знаменитостей, среди которых актер Никита Ефремов и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Кроме шедевров живописи, посетители портала смогут пройти тесты о символизме и живописи известных фламандских мастеров.

Весной 2019 года «Одноклассники» объединили видеоконтент от театров и музеев в рамках проекта #КультурнаяВесна. Пользователям соцсети предоставили возможность посмотреть и послушать онлайн оперу «ГЭС-2», видеотрансляции «Ночи музеев» и трансляции концертов с ВДНХ.

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