Российская соцсеть подготовилась к Новому году

Российская соцсеть «Одноклассники» подготовилась к Новому году, запустив несколько сервисов в преддверии праздников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 декабря.

Как отмечается, в первую очередь изменения затронули оформление меню и страниц соцсети. Так, кнопка «Класс!» превратилась в красную варежку со снежинкой, а логотип ОК, расположенный в верхнем меню, будет один раз в день для каждого пользователя сменяться анимацией.

Для пользователей мобильной версии и приложений на iOS и Android также подготовили праздничный сюрприз — там появилась серая мышка, которая является главным символом наступающего года.

Кроме того, каждый юзер может получить специальное новогоднее видео, которое для него создаст нейросеть, используя фотографии владельца профиля и его близких друзей. Для этого достаточно найти запись про новогоднее поздравление в ленте новостей и нажать на кнопку «Получить видео». После этого алгоритмы автоматически определят трех друзей, с которыми пользователь общался активнее всего, выберут их самые красивые фотографии и поместят в мультфильм в образе новогодних героев.

Также юзеры могут скачать новогодние обои для рабочего стола компьютера и мобильных устройств, которые подготовили иллюстраторы «Одноклассников».

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