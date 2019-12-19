Раскрыты подробности новогодней ночи в российской соцсети

В ночь с 31 декабря на 1 января российская соцсеть «Одноклассники» проведет собственное новогоднее шоу для пользователей — «Настоящий Новый год 2.0». Подробности мероприятия раскрыты в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе компании.

Соцсеть проводит подобный эфир второй год подряд. Празднующее наступление 2020 года шоу создается совместно с телеканалом «ТВ-3». Вести мероприятие будет актер и ведущий Владимир Маркони, а его соведущим станет Евгений Рыбов, известный по онлайн-шоу «ОК на связи!».

Съемки проекта проходили в уютных квартирах звезд и на украшенных московских улицах. Маркони и Рыбов заходили в гости к популярным музыкантам, актерам и спортсменам. В съемках приняли участие Александр Ревва, Витас, Manizha, а также Елка, Мари Краймбрери, Zivert и многие другие.

Шоу «Настоящий Новый год» с приставкой 2.0, символизирующей развитие проекта и наступление 2020 года, начнется в «Одноклассниках» и в эфире телеканала «ТВ-3» 31 декабря в 22:00 по московскому времени.

Первый подобный эфир в 2018 году собрал пять миллионов уникальных просмотров в ОК за новогоднюю ночь.

Ранее стало известно, что пользователи «Одноклассников» активнее всего обсуждали в 2019 году. Сотрудники соцсети проанализировали пики упоминаний тем в течение года и таким образом определили главные события.

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