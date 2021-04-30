Звезду «Молокососов» попросили полностью раздеться на кастинге

Британскую актрису Каю Скоделарио попросили полностью раздеться на кастинге. Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

«Несколько лет назад у меня было прослушивание на роль. Там сказали: "Ей просто нужно войти. Снять с себя одежу и все". Я была напугана. К счастью, у меня есть агент, который сразу сказал, что я не буду этого делать. Это был большой фильм. Большой режиссер. Большая возможность», — вспомнила звезда сериала «Молокососы». Она отметила, что у многих актеров нет агентов, готовых их защитить.

Скоделарио также рассказала, что после другого кастинга ей и еще одной претендентке на роль прислали письма, в которых говорилось, что в проект возьмут ту актрису, которая первая согласится раздеться.

Знаменитость призналась, что ей страшно рассказывать о таких случаях, несмотря на то что она не называет конкретных имен. «Женщины, которые открыто выступают, такие храбрые. Я преклоняюсь перед всеми вами. Спасибо», — написала актриса.

В 2019 году в Великобритании разработали руководство, в котором прописаны правила съемок обнаженных сцен в кино и на телевидении. Кинематографистам рекомендовали не просить актеров полностью раздеваться во время прослушиваний на роль. Самим актерам предложили надевать специальное бикини, а также посещать кастинги с сопровождающими.