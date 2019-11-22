От режиссеров потребовали перестать раздевать актеров на кастингах

В Великобритании разработали руководство, в котором прописаны правила съемок обнаженных сцен в кино и на телевидении. Документ опубликован на сайте ассоциации британских кинорежиссеров.

Кинематографистам рекомендуют не просить актеров полностью раздеваться во время прослушиваний на роль. Самим актерам предлагают надевать специальное бикини, а также посещать кастинги с сопровождающим. Кроме того, если от артиста требуется появиться на кастинге в полуобнаженном виде, его должны уведомить об этом за 48 часов.

Руководство также содержит рекомендации для сценаристов, в которых говорится, что нагота и симуляция секса должны присутствовать в картине лишь в том случае, если это необходимо для истории. Также уточняется, что актеров должны уведомить о полном содержании киноленты, если сценарий еще не дописан.

Создатели гида подчеркивают, что рекомендации помогут избежать ситуаций, когда во время работы над интимными сценами актеры актеры чувствуют себя небезопасно или ощущают, что их эксплуатируют. Новое руководство уже одобрили представители Гильдии режиссеров Великобритании, Гильдии сценаристов Великобритании, Британского института кино и премии BAFTA.

Ранее британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной. По словам артистки, ей предложили раздеться для сцены в одном проекте, не обговорив этого заранее. Ее попытались переубедить словами «Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов"». Кларк сказала, что в грубой форме заявила о своем отказе.

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