Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре

Французского режиссера Абделатифа Кешиша заподозрили в принуждении актеров к сексу в кадре при помощи алкоголя. Об этом сообщает газета Midi-Libre.

Премьера его фильма «Мектуб, моя любовь 2» состоялась 23 мая на Каннском фестивале. Отмечается, что примерно три четверти хронометража занимают сцены в клубах. Кроме того, в картине на протяжении 13 минут показывают настоящий оральный секс.

Согласно словам источника, присутствующего на съемках, актеры не хотели сниматься в эпизоде с реальным кунилингусом, однако Кешиш оказывал на них давление и настаивал на том, чтобы в киноленте не было никакой симуляции. «Актеры были не готовы к этому, но, он настаивал на протяжении многих часов. При этом на площадке регулярно употребляли алкоголь, так что ему удалось получить то, чего он хотел», — рассказал свидетель. Он добавил, что кинематографист часами переснимал сцены в клубах, в том числе ночью, тем самым изнуряя артистов.

Как передавал портал IndieWire, во время показа картины на Каннском фестивале зрители массово покидали зал. Некоторые кинокритики назвали «Мектуб, моя любовь 2» худшим фильмом фестиваля и обвинили кинематографиста в вуйаеризме и чрезмерной эксплуатации обнаженных тел.

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