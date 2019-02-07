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Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации из-за педофильского скандала

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Брайан Сингер

Режиссера байопика «Богемская рапсодия» Брайана Сингера исключили из списка номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Такое решение принято после того, как против кинематографиста выдвинули обвинения в педофилии. «Мы считаем подобное поведение совершенно неприемлемым и несовместимым с нашими ценностями», — сказано в заявлении. Кроме того, там отмечается, что Сингер отрицает все обвинения, поэтому он будет исключен из перечня претендентов, пока дело не будет расследовано.

При этом сама картина «Богемская рапсодия» по-прежнему будет номинирована в категории «Выдающийся британский фильм». Другие кандидаты на премию, работавшие над кинолентой, также останутся в списке.

25 января байопик о Фредди Меркьюри вычеркнули из перечня номинантов ЛГБТ-премии GLAAD в связи с педофильским скандалом. Организаторы мероприятия заявили, что Сингер попытался оправдать себя, «неправомерно используя слово "гомофобия" для отвлечения внимания от обвинений в сексуальном насилии».

23 января стало известно, что еще четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчес-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте.

Сингер назвал все обвинения гомофобной клеветой и обвинил журналистов и жертв в том, что они хотят нажиться на успехе «Богемской рапсодии».

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