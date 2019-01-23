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Еще четверо мужчин обвинили режиссера «Богемской рапсодии» в педофилии

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Брайан Сингер

Еще четверо мужчин заявили, что американский режиссер Брайан Сингер домогался их, когда они были несовершеннолетними. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Один из обвинителей Виктор Валодвинос рассказал, что в 1997 году встретился с Сингером в общественном туалете. Тот похвалил внешность мальчика, спросил о его планах на день и сказал, что может помочь получить ему роль в фильме «Способный ученик». Позднее 13-летний подросток попал в массовку картины. По словам Валодвиноса, во время съемок режиссер приставал к нему в раздевалке.

В декабре 2018 года мужчина написал письмо адвокату Сингера и предупредил, что планирует опубликовать информацию о событиях 20-летней давности, но так и не получил ответа. В интервью Валодвинос признался, что инцидент с растлением сильно повлиял на его дальнейшую жизнь, а также отметил, что так и не смог заставить себя посмотреть фильм, в котором снимался.

Мужчина, представившийся Эриком, сказал, что в 17 лет у него был секс с Сингером. Человек под псевдонимом Энди также раскрыл информацию об интимной связи с режиссером в 15-летнем возрасте. Оба пояснили, что предварительно предупредили о своем юном возрасте.

Отмечается, что в конце девяностых Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которых было много молодых людей. Еще один герой статьи The Atlantic под псевдонимом Бен заявил, что на одном из таких мероприятий он занялся оральным сексом с кинематографистом. На тот момент ему было около 17 лет.

В 2017 году Брайан Сингер покинул команду «Богемской рапсодии», объяснив это болезнью матери. Вскоре на него подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, который сообщил, что режиссер изнасиловал его в 2003 году. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что на момент инцидента ему было 17 лет.

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