Подружившегося с 14-летней актрисой рэпера Дрейка обвинили в педофилии

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», призналась в опубликованном на YouTube интервью порталу Access, что дружит с рэпером Дрейком, и тот дает ей советы по поводу отношений с мальчиками. Многие интернет-пользователи посчитали очень настораживающей дружбу 31-летнего музыканта с 14-летней артисткой.

Браун отказалась пересказывать советы Дрейка по поводу мальчиков. «Пусть это останется в нашей переписке», — посмеялась она.

В комментариях к видео пользователи назвали эту ситуацию настораживающей и посчитали, что Дрейк общается с несовершеннолетней актрисой по сети не из дружбы. Многие прямо обвинили рэпера в педофилии.

Некоторые пользователи Twitter также обратили внимание на неуместность действий Дрейка. «У меня есть племянница такого же возраста, что и Милли. Если бы она мне сказала, что 31-летний мужчина написывает ей, я бы головой крышу пробила», — написала @ElleWCarter.

«Даже если здесь нет сексуального подтекста, Дрейку стоит держаться подальше от этих маленьких девочек, он создает себе ужасную репутацию», — отметил @MustBeCharm.

В августе Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца.

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