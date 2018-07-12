Фокусник пососал леденец и ошарашил рэпера Дрейка

Видео: juliusdein / Instagram

Британский фокусник Джулиус Дейн встретился с рэпером Дрейком и показал хип-хоп-исполнителю трюк с леденцом на палочке. Запись произошедшего опубликована в Instagram иллюзиониста.

Дейн спросил Дрейка о его любимом супергерое. Рэпер назвал Бэтмена, после чего фокусник засунул леденец в рот и предложил Дрейку потянуть за палочку. Хип-хоп-исполнитель достал леденец, который принял форму головы Бэтмена. «Что за **** [колдовство]», — воскликнул Дрейк.

Джулиус Дейн — 24-летний блогер и фокусник. Он публикует свои трюки на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 3,4 миллиона пользователей.

Misdirection at its finest 🎩😝 Фото опубликовано @juliusdein

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