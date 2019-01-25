Геи передумали награждать «Богемскую рапсодию» из-за педофильского скандала

Фильм «Богемская рапсодия» вычеркнули из списка номинантов ЛГБТ-премии GLAAD в связи с тем, что режиссера картины Брайана Сингера обвинили в педофилии. Об этом сообщает журнал Variety в пятницу, 25 января.

«История, опубликованная на этой неделе в издании The Atlantic, документирует невыразимый ущерб, нанесенный юношам и подросткам. Она показала реальность, которую нельзя игнорировать или молчаливо вознаграждать», — говорится в заявлении организаторов премии.

Они посчитали, что Сингер попытался оправдать себя, «неправомерно используя слово "гомофобия" для отвлечения внимания от обвинений в сексуальном насилии». Как подчеркнули представители ЛГБТ-сообщества, в подобных инцидентах первостепенное внимание должно уделяться жертвам. В GLAAD также отметили, что фильм «Богемская расподия» хорошо раскрывает такие темы, как гомосексуальность и борьба со СПИДом, однако произошедший скандал может отразиться на работавшей над фильмом команде и наследии Фредди Меркьюри.

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Движение Time's Up, образовавшееся после скандала с Харви Вайнштейном, поддержало это решение. В своем Twitter-аккаунте оно опубликовало заявление, в котором говорится, что «недавние обвинения в неподобающем поведении Брайана Сингера ужасны и должны восприниматься всерьез и расследоваться».

23 января стало известно, что еще четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте.

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