Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов

Обвиняемый в педофилии режиссер Брайан Сингер может получить более 40 миллионов долларов за фильм «Богемская рапсодия». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что кинематографиста уволили за две недели до завершения работы над картиной, так как он не появлялся на съемочной площадке. Его место занял Декстер Флетчер. Сам Сингер объяснил свое отсутствие на рабочем месте тяжелой болезнью матери.

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Байопик о Фредди Меркьюри собрал в прокате 817 миллионов долларов. Фильм претендует на премию «Оскар» в пяти номинациях, а исполнитель главной роли Рами Малек получил «Золотой глобус». Источники издания уверены, что благодаря условиям контракта Сингер может рассчитывать на крупную компенсацию, несмотря на увольнение.

23 января стало известно, что четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. В 2017 году на Сингера подал в суд житель Сиэтла Сезар Санчез-Гузман, сообщивший об изнасиловании в 2003-м. В 2014 году аналогичные обвинения против кинематографиста выдвинул Майкл Иган, который утверждал, что его растлили в 17-летнем возрасте.

В связи со скандалом, развернувшимся вокруг кинематографиста, фильм «Богемская рапсодия» вычеркнули из списка номинантов ЛГБТ-премии GLAAD. Организаторы отметили, что Сингер попытался оправдать себя, «неправомерно используя слово «гомофобия» для отвлечения внимания от обвинений в сексуальном насилии», а также призвали уделить внимание его жертвам.

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