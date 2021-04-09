Российский актер и режиссер Данила Козловский рассказал о внебрачной дочери. Он поговорил о своей личной жизни в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!». Видеозапись опубликована на странице передачи в «Одноклассниках».

35-летний артист впервые стал отцом весной 2020 года. Тогда актриса Ольга Зуева родила от него дочь Оду-Валентину. Наследница появилась на свет в США, так как там родители проживали во время пандемии COVID-19. Затем звезде картины «Легенда №17» пришлось вернуться в Россию. Отмечается, что пара до сих пор не подтвердила сам факт отношений.

В рамках программы Козловский также признался, что мечтает «с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет». При этом он подчеркнул, что ей уже давали этот десерт, когда ей был один год. Актер вспомнил, что тогда она размазала лакомство по лицу, «но ела очень сосредоточенно».

У Козловского был лишь один зарегистрированный брак. Его супругой была польская актриса Уршула Магдалена Малка. Известно, что они познакомились во время учебы на факультете актерского искусства и режиссуры в Санкт-Петербурге. Пара поженилась осенью 2008 года, а развелась через пять лет.