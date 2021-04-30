Актриса из «Глухаря» задержана за кражу в Москве

Российскую актрису Людмилу Халилуллину задержали по подозрению в краже в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 40-летняя артистка нашла на улице потерянную банковскую карточку и вскоре решила потратить чужие средства. По предварительным данным, женщина успела израсходовать полторы тысячи рублей. После этого она была задержана полицией и в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Людмила Халилуллина служит в электротеатре «Станиславский». Широкой аудитории артистка известна по эпизодическим ролям в таких телесериалах, как «Глухарь», «Идеальная семья» и «Склифосовский.Реанимация».

В феврале текущего года стало известно о краже в отношении звезды сериала «Сваты», актрисы Олеси Железняк. Тогда злоумышленники списали 50 тысяч рублей с банковского счета артистки.