Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве

В Москве найден мертвым актер Алексей Артамонов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 21 апреля.

Отмечается, что тело артиста обнаружили в его квартире на проспекте Вернадского. Мужчина несколько дней не отвечал на звонки крестника Николая Сирина. Он обратился в полицию, после чего правоохранители вскрыли жилище 62-летнего артиста. Точная причина смерти не называется.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 1980-м он окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска и до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской Армии. За время работы в учреждении Артамонов исполнил более 30 больших и маленьких ролей. Артист также известен широкой аудитории по таким телесериалам, как «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья».