Назван лучший город для студентов

Лондон занял первое место в мировом рейтинге лучших городов для студентов, подготовленном компанией Quacquarelli Symonds (QS). Британская столица уже была лидером списка — в 2018 и 2019 годах.

На второй строчке расположился Мюнхен, на третьей — Сеул, поднявшийся с 10-го места по сравнению с последним рейтингом 2019 года. Лучшим российским городом в списке QS названа Москва. Российская столица разделила 25-е место с Пекином, поднявшись с 34-й позиции.

Материалы по теме Их не остановить Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше? «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

В описании Москвы сказано, что жизнь в городе не будет скучной — на выбор студентам достопримечательности, модные галереи современного искусства, богемные кафе, исторические дворцы и соборы.

Несмотря на репутацию дорогого для жизни города, Москва доступна для студентов. Расходы на проживание компенсируются относительно низкими ежедневными тратами.

В начале апреля Москва заняла 18-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для миллионеров по версии Global Wealth and Lifestyle Report. В столице дешево стоит виски, дамские сумки и туфли, а вот на велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом придется потратиться больше, чем обычно.

В апрельском рейтинге Фонда развития гражданского общества Москва заняла первое место среди российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию. В тройке также оказались Тюменская и Ленинградская области. При составлении рейтинга учитывались среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и другие критерии.