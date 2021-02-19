Россияне назвали города с лучшей зарплатой

Россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Содержание исследования сервиса «Работа.ру» приводит РБК.

Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям. Так, 86 процентов участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов), затем идет Новосибирск (7 процентов). Также в пятерку городов, в которых россияне ожидают высоких зарплат в своей сфере, замыкают Екатеринбург (7 процентов) и Казань (6 процентов).

Авторы исследования подчеркивают, что Москва стала лидером не во всех отраслях. Так, в сфере ресторанов и кафе на первом месте Сочи. Средние зарплатные ожидания там составляют 68 тысяч рублей.

Новосибирск оказался стал лидером в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сферах. Специалисты этих сфер ожидают наибольшую зарплату в размере 110 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге считают, что наилучшие зарплаты можно получить в сфере образования — около 77 тысяч рублей, а также в сфере транспорта и логистики — 102 тысячи рублей.

Москва оказалась лидером по зарплатным ожиданиям в сфере IT. Специалисты этой области ожидают, что в столице они будут получать в среднем 126 тысяч рублей. Кроме того, российская столица оказалась лидером в области маркетинга, PR и СМИ. Соискатели ждут от работодателей в среднем 123 тысячи рублей в месяц. По зарплатным ожиданиям в области медицины Москва также оказалась на первом месте. В среднем специалисты этой сферы рассчитывают на 82 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году женщины увольнялись — как принудительно, так и по собственному желанию — активнее мужчин. Так, число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 миллиона в прошлом году. Больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж.