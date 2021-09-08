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Собянин призвал продолжить жесткие меры против нелегальных мигрантов

Собянин: нелегальных мигрантов в России нужно наказывать и высылать из страны
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях борьбы с хулиганством и нарушением миграционного законодательства нелегальных мигрантов стоит наказывать высылкой из страны и запретом въезда. Его слова опубликовала «Комсомольская правда».

«Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один — наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит», — сказал градоначальник.

Он отметил, что подобная практика будет продолжаться. По словам Собянина, мигрантам никто не запрещает приезжать в страну для работы, однако им стоит соблюдать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове произошла массовая драка с участием около 20 мигрантов. Уточняется, что потасовка случилась в поселке Усово-Тупик у дома на Рублево-Успенском шоссе.

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