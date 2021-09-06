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Массовая драка мигрантов в подмосковном дворе попала на видео

В Одинцове около 20 мигрантов устроили драку и попали на видео
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Массовая драка с участием около 20 мигрантов произошла в подмосковном Одинцове. Инцидент попал на видео, которое опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Уточняется, что потасовка произошла в поселке Усово-Тупик у дома на Рублево-Успенском шоссе. Его снял на видео житель соседнего дома.

По данным радиостанции, в отношении двух иностранных граждан были составлены административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию, уточнили в пресс-службе УМВД по Подмосковью.

Ранее в Тюмени возле ночного клуба «MeKing» произошла и попала на видео массовая драка. Потасовка произошла в выходные, в ночь с 4 на 5 сентября.

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