Массовая драка мигрантов в подмосковном дворе попала на видео

В Одинцове около 20 мигрантов устроили драку и попали на видео

Массовая драка с участием около 20 мигрантов произошла в подмосковном Одинцове. Инцидент попал на видео, которое опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Уточняется, что потасовка произошла в поселке Усово-Тупик у дома на Рублево-Успенском шоссе. Его снял на видео житель соседнего дома.

По данным радиостанции, в отношении двух иностранных граждан были составлены административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию, уточнили в пресс-службе УМВД по Подмосковью.

Ранее в Тюмени возле ночного клуба «MeKing» произошла и попала на видео массовая драка. Потасовка произошла в выходные, в ночь с 4 на 5 сентября.