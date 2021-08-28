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В центре Москвы мигранты устроили массовую драку

В Москве на Бауманской улице не менее десяти мигрантов устроили массовую драку
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В центре Москвы на Бауманской улице не менее 10 мигрантов устроили массовую драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 августа. По словам собеседника агентства, к моменту приезда представителей правоохранительных органов все участники драки покинули место потасовки, однако она попала на камеры видеонаблюдения.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана», — рассказали в полиции.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

28 августа Сергей Собянин заявил, что из столицы депортировали около 200 мигрантов из стран СНГ за нарушение правопорядка, еще 17,5 тысячи запрещен въезд в России. Градоначальник подчеркнул, что депортации связаны с массовыми драками, которые участились в Москве.

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