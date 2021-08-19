Более 40 участников драки в Кузьминках высланы из России

Из России выслали 46 участников массовой драки в московском районе Кузьминки, всего предполагается депортировать более 80 человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, его слова передает РИА Новости.

«По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве сроком на 90 суток», — заявил Васенин.

В ночь на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более 100 мигрантов устроили массовую драку. Несколько человек получили ранения, в том числе ножевые. Конфликт произошел из-за спора о девушках. Как рассказал продавец супермаркета, участники драки кричали и бегали по всему магазину с пистолетом, пугая персонал и покупателей.

Более 40 участников «разборки» были арестованы на 15 суток. Позднее власти Узбекистана заявили, что разберут все случаи участия своих граждан в массовых драках на территории России и примут меры, чтобы такие инциденты больше не повторялись.

